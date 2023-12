Dissidences écologiques, autour des écologies queer Amphithéâtre de l’ESAAIX – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette conférence de Cy Lecerf Maulpoix a pour but d’esquisser une histoire alternative de l’anticapitalisme et de l’écologie politique à partir de la question du corps et de la dissidence sexuelle..

2023-12-20 18:30:00 fin : 2023-12-20 20:00:00

Amphithéâtre de l’ESAAIX – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This lecture by Cy Lecerf Maulpoix aims to sketch an alternative history of anti-capitalism and political ecology based on the question of the body and sexual dissidence.

Esta conferencia de Cy Lecerf Maulpoix pretende esbozar una historia alternativa del anticapitalismo y la ecología política basada en la cuestión del cuerpo y la disidencia sexual.

In diesem Vortrag von Cy Lecerf Maulpoix soll eine alternative Geschichte des Antikapitalismus und der politischen Ökologie anhand der Frage des Körpers und der sexuellen Dissidenz skizziert werden.

