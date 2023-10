VILLES ET VILLAGES DE LA REPRISE ARTISANALE 2023 Amphithéâtre de la Cité de la Tapisserie d’Aubusson Aubusson, 7 décembre 2023, Aubusson.

VILLES ET VILLAGES DE LA REPRISE ARTISANALE 2023 Jeudi 7 décembre, 18h00 Amphithéâtre de la Cité de la Tapisserie d’Aubusson Participation gratuite avec inscription avant le 27/11/2023.

INVITATION

Des hommes et des femmes ont franchi le pas en reprenant une entreprise artisanale. Pour valoriser ces initiatives, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de la Nouvelle-Aquitaine porte un éclairage spécifique à la cession d’entreprises lors du « mois de la transmission-reprise » porté par la Région Nouvelle Aquitaine, en organisant l’évenement « Villes et Villages de la Reprise ».

Cet évenement a pour objectif de faire découvrir l’implication des territoires, de sensibiliser et d’informer les chefs d’entreprise et les repreneurs sur les étapes de la transmission, les différents dispositifs d’accompagnement et les aides mobilisables.

Pour cette édition 2023, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Creuse, en partenariat avec la Communauté de Communes Creuse Grand Sud, organise :

le jeudi 07 décembre 2023 à 18h à l’Amphithéâtre de la Cité de la Tapisserie à Aubusson :

une table-ronde sur la transmission-reprise d’entreprises artisanales.

Lors de cette soirée, il vous sera présenté :

– L’accompagnement cédant/repreneur de la CMA NA 23 dans le cadre du dispositif « Entreprendre la Région à vos côtés » ainsi que les actions économiques engagées et à venir sur territoire de la Communauté de Communes Creuse Grand Sud ;

– Des témoignages de repreneurs et de cédants.

Cette soirée sera également l’occasion d’échanger avec les élus et les entrepreneurs présents sur le rôle essentiel de la transmission des entreprises artisanales dans le maintien de la dynamique du tissu économique du territoire.

Le Trophée « Villes et Villages de la Reprise 2023 » sera remis à la Communauté de Communes Creuse Grand Sud.

La soirée se clôturera par un cocktail.

Participation gratuite avec inscription avant le 27/11/2023.

Renseignements et inscription auprès de :

– Sophie AUGER (CMA NA 23) – sophie.auger@cma-nouvelleaquitaine.fr ou au 05 55 51 95 30

ou

– Amandine BONNAUD (CC Creuse Grand Sud) – amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr au 07 86 01 02 31

Amphithéâtre de la Cité de la Tapisserie d’Aubusson BP 89, Rue des Arts, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sophie.auger@cma-nouvelleaquitaine.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 51 95 30 »}, {« type »: « email », « value »: « amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 86 01 02 31 »}] [{« link »: « mailto:sophie.auger@cma-nouvelleaquitaine.fr »}, {« link »: « mailto:amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00

reprise entreprise