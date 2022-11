Séminaire SCOPI : Perspectives de l’énergie nucléaire en France Amphithéâtre Claude Bloch, Orme des merisiers Saint-Aubin Catégories d’évènement: Essonne

Valérie Faudon, directrice générale de la Société française d’énergie nucléaire – SFEN, donnera un séminaire sur les perspectives de l’énergie nucléaire en France. Amphithéâtre Claude Bloch, Orme des merisiers Bâtiment 772, Orme des Merisiers, CEA Saclay Campus Urbain de Paris-Saclay Saint-Aubin 91190 Essonne Île-de-France Le prochain séminaire SCOPI présenté par Valérie Faudon « Perspectives de l’énergie nucléaire en France » aura lieu le lundi 21 novembre à 10h30 à l’Amphithéâtre Claude Bloch, rez de chaussée du bâtiment 772, Orme des Merisiers. Valérie Faudon, diplômée de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), de Sciences-Po (IEP Paris) et de Stanford (Master of Science) est la directrice générale de la SFEN depuis janvier 2013. Elle est également membre de la faculté de Sciences Po où elle enseigne les fondamentaux de l’énergie nucléaire. Enfin, elle est membre du conseil d’administration d’Orano DS depuis plus de 9 ans.

