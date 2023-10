Exposition : Regards croisés, architecture et vivant Amphithéâtre Arles, 13 octobre 2023, Arles.

Exposition « Regards croisés, architecture et vivant », de Pierre Vallet, photographe, et photographies d’Antoine Basile et Ulysse Rousselet, architectes résidents.

Pour la première fois, une exposition trouve sa place au sein de ce prestigieux monument. Elle propose une démarche croisée, à travers le travail réalisé, en Europe, par le photographe Pierre Vallet, sur des bâtiments signés par des architectes contemporains renommés, et le regard sensible aux différentes formes du vivant des architectes Antoine Basile et Ulysse Rousselet, membres de la résidence « Acclimatation.s ». L’ensemble des clichés noir et blanc de Pierre Vallet, fait écho à l’architecture de l’amphithéâtre, entrent en résonnance avec les caractéristiques architecturales du lieu. Les prises de vue réalisées par les architectes, Antoine Basile et Ulysse Rousselet, à l’inverse, pointent le monument, l’amphithéâtre, à travers les traces perceptibles ou non du vivant.

Le billet d’entrée du monument donne accès à l’exposition.

Vendredi 13 octobre, 14h30 : Inauguration de l’exposition

Visite en octobre : 9h00 – 18h, de novembre à janvier : 10h – 16h30

Tarif : 9€ ; gratuit pour les Arlésiens et les – de 18 ans.

A visiter jusqu’au 31 janvier 2024, amphithéâtre d’Arles.

Cette exposition est organisée par la Ville d’Arles, en collaboration avec la Maison de l’architecture et de la ville PACA.

Amphithéâtre Rond-point des Arènes 13200 Arles

