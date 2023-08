Forum de rentrée 2023 des Masters Ingénierie au H-bar Amphithéâtre A1 Orsay, 28 septembre 2023, Orsay.

Jeudi 28 septembre 2023 après-midi les étudiantes et étudiants des masters en Ingénierie portés par l’UFR Sciences d’Orsay, l’ENS Paris-Saclay et AgroParisTech sont invités à un forum de rentrée.

Quel est le programme ?

✓ 13h-13h30 : Présentation de la Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes, et des actions proposées aux étudiant.es pour l’insertion professionnelle, la recherche de stage, l’initiation à la recherche, etc.

✓ 13h30-14h00 : Présentation des services étudiants (SUAPS, GATE, DFR, SSU, DVEEC)

✓ 14h00 : Pause café, forum des assos étudiantes et quizz en équipe pour découvrir l’Université

✓ 15h30-16h : Remise des lots aux gagnant.es du quizz

Où et quand ?

Jeudi 28/09 à 13h amphi A1 du Bâtiment 625 (H-Bar).

Rue Louis de Broglie, 91190 Orsay

En savoir plus sur la GS SIS

Amphithéâtre A1 Bâtiment 625 – Rue Louis de Broglie – Orsay Orsay 91405 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T13:00:00+02:00 – 2023-09-28T16:00:00+02:00

