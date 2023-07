GIEC : l’envers du décor ! Amphithéâtre A1 Orsay, 10 juillet 2023, Orsay.

GIEC : l'envers du décor ! Lundi 10 juillet, 14h00 Amphithéâtre A1 Gratuit (inscription obligatoire)

Un rapport du GIEC c’est beaucoup de science, mais aussi énormément d’interactions humaines pour coordonner un orchestre de scientifiques disparates et têtus, et aboutir à des rapports d’évaluation aux standards requis. Juillet 2023 marquera la fin au 6ème cycle du GIEC, mais également la fin de l’implication de toute une équipe moins visible qui est celle de l’unité de support technique (TSU) du groupe de travail I du GIEC qui a été hébergée tout au long de ces années à l’Université Paris-Saclay. Si vous souhaitez en savoir plus sur les missions de la TSU, si vous vous interrogez sur la manière de garder motivés des scientifiques répartis partout dans le monde au milieu d’une pandémie, sur la nécessité de favoriser l’inclusivité, sur le contrôle de la qualité d’un rapport du GIEC et des données qu’il contient, la distribution de ces données, ou les efforts de communication de tout ce travail, ou si vous aimeriez comprendre les diverses manières de s’impliquer dans le travail du GIEC, rejoignez nous le 10 juillet 2023 après-midi pour des explications informatives et ponctuées d’anecdotes, et pour célébrer comme il se doit cette fin d’AR6.

PROGRAMME :

14h00 – Introduction (Estelle Iacona, Présidente de l’Université Paris-Saclay)

14h10 – Les missions, la vision, les valeurs du TSU du groupe I (Valérie Masson-Delmotte et Anna Pirani)

15h00 – Traçabilités/ouverture/transparence/qualité/organisation d’un travail international (TSU members)

16h00 – Communiquer sur un sujet complexe et grave (TSU members)

17h10 – Conclusion et réflexions sur les leçons AR6 et réflexions AR7 (Valérie Masson-Delmotte)

17h30 – Cocktail

Lieu : amphi A1 – Batiment 625 – HBar

Inscription obligatoire : https://www.universite-paris-saclay.fr/form/ceremonie-ust-giec

