CONFERENCE DE PHYSIQUE – Fusion par confinement inertiel : nouvelles avancées du National Ignition Facility Mercredi 22 février, 12h15 Amphithéâtre A1

Laurent MASSE, chercheur au CEA-DAM, ancien chercheur au Lawrence Livermore National Laboratory présentera la conférence.

Amphithéâtre A1 Bâtiment Hbar 625 – Rue Joliot Curie – Orsay Campus Urbain de Paris-Saclay Orsay 91405 Essonne Île-de-France

La conférence

En décembre dernier, le Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), en Californie, a atteint le seuil d’allumage par fusion laser sur le National Ignition Facility (NIF).

Quelques mois plus tôt, les tokamaks EAST (Chine) et Jet (R.U.) ont établi de nouveaux records d’énergie de fusion et de température de plasma. Dans le même temps, une jeune entreprise a atteint pour la première fois 100 millions de Kelvin dans une installation construite sur fonds privés.

Laurent Masse, chercheur au CEA-DAM, ancien chercheur au LLNL, viendra expliquer ce que ces récents records signifient vraiment et comment ces différentes approches et projets se comparent les uns aux autres.

La présentation se concentrera ensuite sur les dix années de recherche sur le NIF menant à la récente percée obtenue, et sur l’impact de ces résultats sur la communauté de la Fusion par Confinement Inertiel et les perspectives à long terme.

Affiche

Laurent Masse – Sa biographie

Après une thèse traitant des analogies entre la combustion dans les réactifs gazeux et la FCI, il a intégré le CEA//DAM comme chercheur spécialiste en mécanique des fluides, combustion, physique des plasmas et fusion par confinement inertiel.

Après avoir participé au dimensionnement du laser Méga Joule et des expériences de fusion sur cette installation il a passé 7 ans au Lawrence Livermore National Laboratory pour travailler sur l’atteinte de l’iginition laser. Il est ensuite de retour au CEA/DAM pour travailler à nouveau sur le projet LMJ et les installations futures.

Egalement il enseigne et encadre des étudiants autour de ces thématiques.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

