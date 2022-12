ALCOR – Conférence des membres Amphithéâtre A1 Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

ALCOR – Conférence des membres Amphithéâtre A1, 7 décembre 2022, Orsay. ALCOR – Conférence des membres Mercredi 7 décembre, 20h00 Amphithéâtre A1

Entrée libre et gratuite. Pas d’inscription nécessaire

Le mercredi 7 décembre à 20h, des membres de l’association ALCOR viendront présenter des conférences sur le sujet de leur choix pendant 15 minutes. handicap moteur mi Amphithéâtre A1 Bâtiment Hbar 625 – Rue Joliot Curie – Orsay Campus Urbain de Paris-Saclay Orsay 91405 Essonne Île-de-France Vous aimez les conférences ? A tel point que vous pourriez faire des marathons de conférences ? Ça tombe bien ! Comme chaque année, ALCOR organise sa traditionnelle conférence des membres, dont le principe est simple: des membres de notre belle association prennent les habits du conférencier et enchaînent tour à tour des mini-conférences sur un sujet d’astro qui les passionne. Bien sûr, la conférence des membres est ouverte à toutes et tous, pas besoin d’être cotisant pour y assister. Alors rendez-vous le mercredi 7 décembre à 20h dans l’amphithéâtre A1 du bâtiment 625 pour la réunion Alcorienne incontournable de cette fin d’année !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T20:00:00+01:00

2022-12-07T23:00:00+01:00 Ronan Meunier

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Amphithéâtre A1 Adresse Bâtiment Hbar 625 - Rue Joliot Curie - Orsay Campus Urbain de Paris-Saclay Ville Orsay lieuville Amphithéâtre A1 Orsay Departement Essonne

Amphithéâtre A1 Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

ALCOR – Conférence des membres Amphithéâtre A1 2022-12-07 was last modified: by ALCOR – Conférence des membres Amphithéâtre A1 Amphithéâtre A1 7 décembre 2022 Amphithéâtre A1 Orsay Orsay

Orsay Essonne