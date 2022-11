Séminaire nomade « Objets scientifiques et industriels, usages et pratiques. Amphithéâtre 6 (Bât. Eiffel) – CentraleSupelec Freneuse Catégories d’évènement: Freneuse

Séminaire nomade « Objets scientifiques et industriels, usages et pratiques. Mardi 29 novembre, 09h00 Amphithéâtre 6 (Bât. Eiffel) – CentraleSupelec

Séminaire nomade « Objets scientifiques et industriels, usages et pratiques. Amphithéâtre 6 (Bât. Eiffel) – CentraleSupelec 3 rue jolie curie 91190 Gif sur Yvette Freneuse 78840 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2022-11/presentation_seminaire_nomade_29_novembre_2022_0.pdf »}] Cette journée d’étude se propose d’appréhender les enjeux du vocabulaire pour le patrimoine scientifique, technique et industriel du point de vue des pratiques de patrimonialisation des lieux et des savoirs. Constitué dans sa grande majorité par des objets, des lieux, qui ne sont pas des fins en soi, mais des outils pour produire, transmettre des connaissances dans le cas du patrimoine scientifique, pour être utilisé pour le patrimoine technique, et pour produire ou transformer des objets pour le patrimoine industriel, il a été longtemps, sauf exception, un impensé des questions patrimoniales. Une de ses spécificités est qu’il ne peut être étudié déconnecté de son milieu, de son environnement, et sans saisir leurs interactions et leurs évolutions. En ce sens, les notions d’appartenance, de saisie des états antérieurs ne visent pas tant à identifier un état originel que de saisir l’objet, le lieu, l’instrument dans son cadre d’usage et son évolution, ainsi que les fonctions que la société lui assigne. L’image et la représentation 3D sont considérée du point de vue de leur contribution à la connaissance historique et archéologique du patrimoine industriel. Les travaux présentés et discutés dans ce domaine interrogeront également leur statut épistémologique. Les mathématiques et l’informatique ont été peu étudiés dans leurs dimensions patrimoniales. Ces deux champs disciplinaires et les savoirs qu’ils produisent seront abordés dans une perspective socio-historique pour questionner les conditions d’institutions des savoirs en patrimoine. Présentation/programme

