Journée de lancement de l’Objet Interdisciplinaire PaLabRe Amphithéâtre 6 (Bât. Eiffel) – CentraleSupelec, 15 novembre 2022, Freneuse.

Patrimoine en laboratoire réflexif

Amphithéâtre 6 (Bât. Eiffel) – CentraleSupelec 3 rue jolie curie 91190 Gif sur Yvette Freneuse 78840 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2022-10/affiche_journee_de_lancement_oi_palabre_0.pdf »}]

Le projet Palabre a pour vocation de fédérer les activités scientifiques consacrées aux Sciences du patrimoine par les équipes de l’Université Paris Saclay Il comporte trois volets centraux liés à la formation, à la recherche et à des initiatives de valorisation et de médiation, en lien avec les autres acteurs du domaine et nos partenaires publics et privés.

L’ambition de PaLabRe est d’intensifier les collaborations de recherche et de formation entre les différentes disciplines associées aux Sciences du patrimoine, en intégrant les enjeux scientifiques et sociétaux touchant à l’économie du patrimoine et aux défis environnementaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T09:30:00+01:00

2022-11-15T12:30:00+01:00

Journée de lancement de l’OI PaLabRe – REPORTÉE