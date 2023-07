Festival Les Jeudis Electro Parc du Miroir Amphion-les-Bains, 27 juillet 2023 15:30, Amphion-les-Bains.

Festival Les Jeudis Electro Parc du Miroir Amphion-les-Bains 27 et 28 juillet

Les musiques électroniques et les arts numériques seront à l’honneur du 27 juillet au 10 août entre le Parc du Miroir de Publier, les Châteaux des Allinges et le Château de Ripaille de Thonon. 27 et 28 juillet 1

LES JEUDIS ELECTRO 2023

Festival de musiques électroniques dans le Chablais

16ème édition du 27 juillet au 10 août 2023

Le festival des Jeudis Electro va transmettre le « virus de l’amour » cet été dans le Chablais.

Les musiques électroniques et les arts numériques seront à l’honneur du 27 juillet au 10 août entre le Parc du Miroir de Publier, les Châteaux des Allinges et le Château de Ripaille de Thonon. Plus d’une vingtaine d’artistes seront invités pour cette seizième édition organisée avec amour par les équipes de Feeling&Sound et du Grand Bain production.

JEUDI 27 JUILLET

Parc du Miroir – 175 rue des tilleuls – 74500 Publier

15h00-02h00

entrée libre (grâce au soutien de la Mairie de Publier)

#dub #techno #beatbox #pandamour

15h-19h : JEUDI DES P’TITS

Ateliers et animations gratuites pour les enfants

Atelier M.A.O (Musique assistée par ordinateur) animé par l’école de musique FEEL INC (dès 8 ans)

Atelier beatbox animé par RIVER’ (vice champion du monde de beatbox) (dès 6 ans)

Atelier peinture (fresque géante & dessins sur tote bag) animé par Debbie Scott (dès 3 ans)

Jeux en bois par PassionaBois (dès 3 ans)

Spectacle de Pilou le magicien (tout public)

Dès 19h :

LES GORDON (Rennes / electro-pop / Kitsuné, Sony Arista, Morning Crash)

RIVER’ (Annecy / beatbox / vice champion du Monde)

TOKIBOUN IN DUB feat. LANCE HUME (CH, UK / live dub & sitar / Marée Bass, Dubophonic Records)

UZUL (Lyon / live dub-techno, bass music / Kalylivedub, Jarring Effects)

PSYLOKS (Evian / live electro, techno / ProToKoL)

BAR VandB (bières de caractère)

BIOCOOP (spécialités de produits gourmands, locaux, de saison et anti-gaspi)

MADEMOISELLE YAUTE (burgers savoyard, frites fraîches natures ou en Yaute fries)

HOT DOGGY DOG (hot-dogs classiques & signatures)

UZUL

Stéphane a.k.a Uzul, défenseur de la bass music, depuis une vingtaine d’années, est initialement le

machiniste du célèbre groupe de dub Kalylivedub (PIAS / Jarring Effects). Il participe parallèlement à plusieurs projets musicaux novateurs comme Hybrid Sound system (Sounds Around), le groupe Uzulprod. (Expressillon / Hammerbass) ou avec Molécule le duo Granit (JFX lab).

Après s’être consacré en solo depuis 2009 au dubstep puis à la trap, il fait son retour sur scène en 2019, en signant une série d’EP’s nommée Back in Dub (ODG), morceaux pour lesquels il retourne à son premier amour, le Dub ! Ces opus, au mixage sophistiqué, regroupent toutes les techniques qui ont fait la renommée de ce style, technique qu’il enseigne d’ailleurs au sein du centre de formation E.M.I.L, en tant que premier formateur de Dub musique de l’hexagone.

Uzul, sort en 2021, son premier album solo Evolve aux accents Techno et bass music sur le label

lyonnais Jarring Effects. Sur scène, Uzul utilise toutes les possibilités des nouvelles technologies, pour composer en temps réel, un voyage auditif offert aux chanceux qui sont présents sur le dancefloor…

@uzul_music

LES GORDON

Originaire de Rennes, Marc Mifune, alias Les Gordon, est un producteur de musiques électroniques français. Il a fait ses études à l’école d’art Emile-Cohl de Lyon, où il a acquis un savoir-faire certain dans le domaine de l’animation et de la réalisation, ce qui lui permet aujourd’hui de produire lui-même ses clips et ses visuels. Il a également étudié le violoncelle et la guitare au conservatoire. D’origine taiwanaise du côté de son père, il incorpore dans son travail nombre de références à la culture asiatique. Signé sur le prestigieux label Kitsuné puis sur Arista (Sony), il a notamment assuré les premières parties de Stromae, Madeon ou Fauve. Les Gordon officie en parallèle en tant que beatmaker pour des artistes tels que Nekfeu ou Gaël Faye, et participe à d’autres projets en duo (Mondrian et Leska). En 2019, son titre Flirting with June a été sélectionné par Apple pour la campagne publicitaire de l’événement « Wonderful Tools », ce qui le propulse sur le devant de la scène internationale.

@lesgordonmusic

RIVER’

Quand River’ sort son morceau My Way, le monde du beatbox est conquis. Le savant mélange de techniques classiques et de chant a fait mouche, auprès des connaisseurs comme des néophytes. Cette track (cumulant à ce jour 1.7 millions de vues sur YouTube) est l’accomplissement du style du beatboxer franco-colombien, qui désormais laisse une place très importante à la mélodie dans son art, ce qui le distingue des autres beatboxers. Il confirme ce statut avec ses deux derniers morceaux Can I Drill It? et By Ourselves deux morceaux faisant partie de son set mélangeant beatbox et chant, loopstation et beatbox solo. Lauréat de plusieurs concours internationaux en France et à l’étranger, River’ s’est hissé au rang de vice-champion du monde de la discipline, en solo et en duo (avec Colaps), à Varsovie en octobre 2021. Depuis, il s’est notamment produit au prestigieux festival Glastonburry, aux Etats-Unis (New York, Knoxville, Atlantic City), puis a clôturé l’année avec une tournée en Colombie en partenariat avec l’alliance française de Bogota.

@river_bbx

TOKIBOUN IN DUB feat. LANCE HUME

Un partage en conscience et une invitation à une réflexion positive. Fan de reggae depuis ses 13 ans, Tokiboun in Dub compose ses premières tracks en 2008. Sa musique dub se veut roots et steppa, mêlant electro, reggae, psytrance, ambient et musiques du monde. Il a notamment joué aux cotés de Cultural Warriors, Tetra Hydro K, Phaz-m Dub, Raggatek Live Band, Jawel, TimanFaya, Ras Ngabo, The Broots, Sebastian Strum, Kimmy Gold ou Djeli Moussa Condé, toujours en quête de bonnes vibrations et d’amour. Il sera accompagné sur scène par Lance Hume à la sitar, un multi-instrumentiste incroyable originaire de Nottingham.

@tokiboun_in_dub

@lancehumedub

PSYLOKS

Membre du collectif techno ProToKoL Sound System fondé à la fin des années 2000, Psyloks est un producteur issu du terroir chablaisien, passionné et passionnant. Ses sets live oscillent entre électro mélodique & techno sombre, sur fond de kicks puissants, de rythmiques entraînantes et de mélodies rêveuses.

@psyloks

Parc du Miroir 175 rue des tilleuls, 74500 Publier Amphion-les-Bains 74500 Haute-Savoie