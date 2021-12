Plévenon Plévenon Côtes-d'Armor, Plévenon Amphibiens au clair de lune Plévenon Plévenon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-03-04 18:30:00 – 2022-03-04 20:30:00

Plévenon Côtes d'Armor Plévenon A la nuit tombante, le Cap d'Erquy change de visage. Un autre monde s'éveille. Cette balade semi-nocturne est l'occasion d'arpenter le Cap d'Erquy, à la rencontre des batraciens. Première partie en salle. 28ème édition de Fréquence grenouille, journée nationale de préservation des zones humides. A partir de 5 ans – Tarif B- Durée : 2h – Réservation obligatoire – Penser à prendre vos bottes et une lampe de poche.

