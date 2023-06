Découvrez cinq créations artistiques originales entre un artiste et un chercheur Amphi P – Istic (bât. 12D) – Campus Beaulieu Rennes, 27 juin 2023, Rennes.

Découvrez cinq créations artistiques originales entre un artiste et un chercheur Mardi 27 juin, 09h00 Amphi P – Istic (bât. 12D) – Campus Beaulieu Gratuit mais inscription obligatoire

Venez découvrir cinq créations artistiques originales qui rapprochent des artistes et des scientifiques, le mardi 27 juin.

Le monde artistique et la recherche en informatique, deux univers qui ne se croisent pas souvent ou pas assez, et pourtant …

L’Axe Arts, Culture & Patrimoine de l’IRISA a organisé un appel à projet intitulé » 1 artiste, 1 chercheur » dont l’objectif était de proposer une réalisation artistique et/ou scientifique de format libre, en binôme et au bénéfice mutuel des deux membres.

Venez découvrir la restitution de 5 projets le mardi 27 juin 2023, de 9h à midi à l’Amphi P de l’ISTIC, Campus de Beaulieu Rennes. Ouvert à tous mais inscription obligatoire.

Esthétique des données – Nicolas Giraud, Anne-Hélène Olivier.

Le projet porte sur le thème de rendre visible les données, en particulier celles autour de la question des Interface Hommes-Machine. Dans le cadre scientifique de l’équipe VirtUs, il s’agit de centrer notre regard sur la question de l’interaction entre un individu réel et son environnement virtuel, et de visualiser comment les deux mondes s’entremêlent. Différents points de vue sont proposés au spectateur.

Promenade Sonore Augmentée – Ars Nomadis, Antoine Beaufort, Charles Verron, Frédéric Bimbot

« Promenade Sonore Augmentée » est une expérimentation autour de la création de promenades sonores immersives et géolocalisées dans l’espace public. L’objectif est de développer un prototype proposant un son 3D aux formats binaural et ambisonique et permettant aux contenus d’évoluer en fonction de la position géographique du promeneur. Ce dispositif, qui s’apparente à un audioguide géolocalisé pour espace public, offre de multiples applications dans les champs du tourisme, de l’urbanisme, du patrimoine et de la création artistique.

Creative Harmony – Julien Lomet, Ronan Gaugne, Cédric Plessiet, Joël Lauret, Valérie Gouranton

Creative Harmony est une œuvre de réalité virtuelle composée de deux espaces collaboratifs et participatifs, partageant le même monde virtuel en temps réel. L’expérience consiste à créer un paysage virtuel global à travers vos gestes et votre lâcher prise. Vous et vos partenaires créatifs pouvez faire apparaître et disparaître des éléments de l’environnement, recréant ainsi le monde virtuel dans lequel vous êtes immergé.

Tel un orchestre symphonique, chacun de vous devra s’écouter et se répondre par des gestes capturés en temps réel. La distance n’est plus un problème de communication mais un moyen de créer ensemble.

Motion In Style – Laura Pouppeville, Caroline Larboulette

Dans ce projet, nous nous intéressons à l’étude du style dans les mouvements expressifs. Nous définissons le style comme la partie expressive du mouvement liée à l’individu qui fait le mouvement (comme sa taille, son âge, son sexe ou son éducation) et qui ne concerne ni le sens véhiculé par le mouvement, ni la partie émotionnelle. Pour ce faire, nous avons étudié des mouvements lors d’une étude perceptuelle et développé un vocabulaire du style : par exemple mouvement ample ou étriqué, rapide ou lent, gracieux ou disgracieux.

Nous avons également capturé un nouveau corpus de données de mouvement incluant des marches, un parcours sensoriel, des sauts, et des salutations, dans un environnement contrôlé, et avec un choix de personnes de différents âges (8 à 69 ans), sexe, poids et taille. L’étude de ce corpus, par des analyses statistiques et perceptuelles, nous permettra de qualifier le style de mouvement de façon plus fine ainsi que d’étudier les contacts pied-sol.

À partir de ces études, Laura Pouppeville produit une série de sculptures sur l’incorporation de l’environnement matériel. Photographies, peintures et textiles tapissent des formes inspirées de membres du corps. Par la suite, les sculptures pourront être modifiées virtuellement grâce aux données de mouvement capturées. Une forme s’animera, abstraite. Elle reproduira pourtant des comportements inspirés par l’humain et la diversité des styles de mouvement.

Unicode-Face – Fred Sapey-Triomphe, Laurent Amsaleg

Le projet Unicode-Face qui est une œuvre d’art numérique générative mélangeant vidéo, analyse de données ouvertes, reconnaissance faciale, analyse de caractères et sound design. Cette œuvre cherche à mettre en évidence la très grande variété et l’intérêt formel surprenant des systèmes d’écriture et de communication inventés à ce jour (près de 160000 signes liés aux écritures passées et présentes sur la planète), que l’on associe à des visages diversifiés et expressifs. Un peu d’IA est mobilisée pour analyser les caractères et les regrouper en grandes familles, pour analyser les visages et y repérer des points d’ancrage ainsi que les expressions. L’analyse enrichit alors un traitement chromatique et graphique apporté par l’artiste. Tout ceci a une action sur l’apparence visuelle du projet en modifiant les dimensions, couleurs, vitesse de défilement, position par rapport à l’ensemble.

Amphi P – Istic (bât. 12D) – Campus Beaulieu ISTIC Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.irisa.fr/article/2023-05/decouvrez-cinq-creations-artistiques-originales-entre-un-artiste-et-un-chercheur »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T09:00:00+02:00 – 2023-06-27T12:30:00+02:00

2023-06-27T09:00:00+02:00 – 2023-06-27T12:30:00+02:00

Artiste recherche informatique

com IRISA