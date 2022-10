Table ronde sur les limites planétaires Amphi Michelin, bâtiment Eiffel Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Table ronde sur les limites planétaires Amphi Michelin, bâtiment Eiffel, 13 décembre 2022, Gif-sur-Yvette. Table ronde sur les limites planétaires Mardi 13 décembre, 17h00 Amphi Michelin, bâtiment Eiffel Animée par la journaliste Audrey Boehly et qui réunira Matthieu Auzanneau, Marc Dufumier et Phillipe Bihouix Amphi Michelin, bâtiment Eiffel CentraleSupélec, 8 rue Joliot Curie Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France (horaire à confirmer)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T17:00:00+01:00

2022-12-13T19:00:00+01:00 allcan

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu Amphi Michelin, bâtiment Eiffel Adresse CentraleSupélec, 8 rue Joliot Curie Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette lieuville Amphi Michelin, bâtiment Eiffel Gif-sur-Yvette Departement Essonne

Amphi Michelin, bâtiment Eiffel Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/

Table ronde sur les limites planétaires Amphi Michelin, bâtiment Eiffel 2022-12-13 was last modified: by Table ronde sur les limites planétaires Amphi Michelin, bâtiment Eiffel Amphi Michelin, bâtiment Eiffel 13 décembre 2022 Amphi Michelin bâtiment Eiffel Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Essonne