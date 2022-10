Café frappé Amphi Michelin, bâtiment Eiffel Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Café frappé Amphi Michelin, bâtiment Eiffel, 14 novembre 2022, Gif-sur-Yvette. Café frappé Lundi 14 novembre, 17h15 Amphi Michelin, bâtiment Eiffel A-t-on encore besoin d’ingénieur-es? par Aurélien Barrau Amphi Michelin, bâtiment Eiffel CentraleSupélec, 8 rue Joliot Curie Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Aurélien Barrau est astrophysicien et professeur à l’Université Grenoble-Alpes. Spécialiste de la relativité générale et de la cosmologie, domaines dans lesquels il a publié une centaine d’articles, il est directeur du Centre de Physique Théorique de Grenoble, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France et lauréat de plusieurs prix scientifiques.

