La systémique pour comprendre le monde et concevoir l’avenir Amphi Michelin, bâtiment Eiffel, 13 octobre 2022, Gif-sur-Yvette. La systémique pour comprendre le monde et concevoir l’avenir Jeudi 13 octobre, 13h45 Amphi Michelin, bâtiment Eiffel Intervention d’Arthur Keller le 12 octobre de 13h45 à 17h Campus Paris-Saclay Amphi Michelin, bâtiment Eiffel CentraleSupélec, 8 rue Joliot Curie Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Arthur keller interviendra dans le cadre du cours commum de deuxième année « Modélisation Systèmes » proposé par Marija Jankovic. Il viendra expliquer comment et pourquoi la systémique peut aider à comprendre le monde et concevoir l’avenir.

Arthur Keller est ingénieur en aérospatiale de formation. Il est systémicien et expert de l’analyse des limites et vulnérabilités des sociétés modernes et des systèmes socio-écologiques résilients. Il intervient en tant que conférencier, consultant et formateur au service de collectivités, d’associations, d’institutions et d’entreprises qu’il accompagne dans la définition d’objectifs et dans l’élaboration de visions d’avenir

