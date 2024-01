Normes, santé, corps, société… Et le handicap dans tout ça ? Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes, lundi 19 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-19 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Conférence gratuite et ouverte à toutes et tous. Tout public

Une conférence de Syrine Rousseau, dans le cadre du cycle de conférences « Santé, corps et sociétés » organisé par l’association Nantes-Histoire.

