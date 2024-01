L’assurance-maladie en France – de 1945 aux défis contemporains Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes, lundi 19 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-19 18:00 – 20:00

Gratuit : non Adhésion annuelle à l’association : 25 euros (donne l’accès gratuit à l’ensemble des conférences) Adhésion gratuite pour les étudiants et étudiantes de moins de 26 ans Entrée aux conférences : 5 euros pour les non adhérents, 3 euros pour les adhérents de l’Université permanente, gratuité pour les étudiants de moins de 26 ans Tout public

Conférence de Bruno Valat. Depuis près de 80 ans, entre 1945 et les années 2020, l’assurance maladie a transformé la santé et le quotidien des Français, en finançant le développement du système de santé et en assurant un égal accès de tous aux soins. Ce bilan, flatteur, ne s’est pas réalisé sans difficultés ni transformations. Conçue pour un monde qui n’est plus, celui de l’immédiat après-guerre, l’institution a dû s’adapter pour faire face à de nouveaux défis : hausse des dépenses, transformation de la médecine, mutations de la société française. Longtemps considéré comme « le meilleur du monde », le système de santé français apparaît aujourd’hui en crise. L’étude des transformations de l’assurance-maladie depuis 80 ans permet d’apporter un point de vue original et fécond sur les racines de cette crise.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre Ville Nantes 44000