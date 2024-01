Un système d’assistance et de retraite des gens de mer : la Caisse des Invalides de la Marine – XVIIe-XIXe siècle Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes, lundi 12 février 2024.

Conférence de David Plouviez. Le 23 septembre 1673, Jean-Baptiste Colbert rédige le règlement d’un dispositif assurantiel original qui avait été fondé trois ans plus tôt : la Caisse des Invalides de la Marine. Né de la volonté de l’État de disposer d’un vivier de marins pour sa flotte de guerre, il s’agit du premier système d’assistance sociale en France qui pose les bases d’un grand nombre de droits sociaux pour une population aux contours identitaires très marqués. En dépit d’un fonctionnement difficile, la Caisse des Invalides a représenté un complément de revenus pour des populations usées par leur activité tout en servant de levier à la naissance de caisses complémentaires, à l’image des mutualités maritimes au XIXe siècle.

