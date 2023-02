Concert Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay Amphi Henri Cartan, Grand amphi de mathématiques de la faculté d’Orsay (bâtiment 427)., 15 avril 2023, Orsay.

Concert Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay Samedi 15 avril, 20h30 Amphi Henri Cartan, Grand amphi de mathématiques de la faculté d’Orsay (bâtiment 427).

Places : 15 € -10 € (prévente) – 5 € (étudiants, chômeurs) Gratuit moins de 12 ans Billets sur place, au CESFO, à l’office du Tourisme d’Orsay et de Massy, et à www.billetreduc.com

Beethoven : Cinquième symphonie en ut mineur et Weber : Invitation à la valse (orchestration de Berlioz) et Concerto pour clarinette avec en soliste Philippe Gondret.

Amphi Henri Cartan, Grand amphi de mathématiques de la faculté d’Orsay (bâtiment 427). Bâtiment 7. Faculté d’Orsay Le Guichet Orsay 91400 Essonne Île-de-France

L’invitation à la valse est à l’origine une pièce pour piano que Weber a composée pour sa jeune épouse. Berlioz, qui était chargé de monter l’opéra Der Freischütz à Paris, a orchestré en 1841 cette pièce pour en faire un ballet qu’il a ajouté au 2e acte de l’opéra, et ce ballet est bien plus connu que la pièce originale.

Weber a d’abord écrit un Concertino pour son ami le clarinettiste Heinrich Baermann, qu’ils jouèrent ensemble lors d’un concert de cour à Munich en 1811.

Le roi Maximilien de Bavière, profondément impressionné par cette œuvre, chargea immédiatement Weber d’écrire deux concertos pour clarinette, qui furent achevés la même année, et c’est le premier, le plus célèbre, qui sera donné au concert par Philippe Gondret.

On ne présente plus la Cinquième symphonie de Beethoven, créée en 1808 à Vienne, fruit d’une longue élaboration par le compositeur qui transcendait ainsi l’enseignement de son professeur Joseph Haydn, et sans doute révisée plusieurs fois par Beethoven avant sa publication en 1826.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:30:00+02:00

2023-04-15T22:30:00+02:00