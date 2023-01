Concerts Spectacles : L’Afreubo à l’école de musique Amphi Henri Cartan, Grand amphi de mathématiques de la faculté d’Orsay (bâtiment 427). Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Entrée libre

Retour des Grands Concerts de l’Afreubo après 3 ans d’absence Amphi Henri Cartan, Grand amphi de mathématiques de la faculté d’Orsay (bâtiment 427). Bâtiment 7. Faculté d’Orsay Le Guichet Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « http://www.afreubo.com »}] Concerts spectacles de l’Afreubo L’Afreubo revient avec un nouveau Concert-Spectacle inédit en live !

Après deux ans d’absence il nous a fallu revoir nos bases c’est pourquoi cette année l’Afreubo se rend à l’école de musique.

Que vous soyez musiciens ou non, venez partager nos (més)aventures dans l’apprentissage de la musique.

Qu’on vous ait manqué ou non, venez retrouver l’ambiance des Grands Concerts de l’Afreubo !

Ces concerts sont gratuits mais les places sont limitées et sans réservation, n’arrivez pas trop tard ! N’hésitez pas à faire un tour sur notre site internet pour plus de détails. Vendredi 27 janvier 21h

Samedi 28 janvier 15h et 21h

Dimanche 29 janvier 15h

Lieu : Faculté d’Orsay, Amphithéâtre Henri Cartan, Bâtiment 427

www.afreubo.com

contact@afreubo.com

facebook : Harmonie Afreubo

