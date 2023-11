Club Rennes et Maths Amphi E – Bât 2A – Campus Beaulieu Rennes, 18 novembre 2023, Rennes.

Club Rennes et Maths 18 novembre – 16 décembre, les samedis Amphi E – Bât 2A – Campus Beaulieu Sur inscription

Chaque séance propose un cours sur une nouvelle notion, favorisant l’interaction et l’exploration personnelle des élèves.

Le but est de montrer quel genre de problème une mathématicienne ou un mathématicien peut se poser et quel genre d’outils peut être développé pour y répondre. Le format est donc très interactif et les élèves sont amenés à chercher par eux-mêmes, à résoudre des exercices et pourront discuter librement avec la chercheuse ou le chercheur en face d’eux.

Chaque séance étant indépendante il n’est pas requis de venir à chacune d’entre elles.

Si la reprise du club a autant de succès que prévu, il y aura aussi des séances pendant tout le restant de l’année scolaire toutes les deux semaines

Amphi E – Bât 2A – Campus Beaulieu 263 avenue du général leclerc rennes Rennes 35703 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

Université de Rennes