Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Venez à la rencontre des amphibiens, ces petits peuples des bassins du Camp celtique de La Bure. Puis remontez le temps pour rencontrer les animaux réels et imaginaires de l’époque gauloise. Sortie co-organisée par : la Société Philomatique Vosgienne, l’association ETC…Terra et BERIAN – Association Naturaliste et Historienne. +33 6 88 69 15 29 Association Etc Terra

