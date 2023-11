« Correspondances » – 10 tableaux en hommage à la musique Amphi Blandin, LPS Orsay, 6 novembre 2023, Orsay.

« Correspondances » – 10 tableaux en hommage à la musique 6 novembre – 8 décembre Amphi Blandin, LPS Entrée libre aux heures d’ouverture du laboratoire

Au début de l’année 1874, quelques six mois après la mort de l’architecte, aquarelliste et décorateur de théâtre Victor Hartmann, à l’occasion d’une exposition monumentale de ses œuvres par l’académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, Modeste Moussorgski compose une série de onze tableaux musicaux inspirés par ceux du peintre dont il fut brièvement l’ami.

Mais la démarche des deux artistes ne se résume pas à quelques faits historiques, pointant l’existence des tableaux de Hartmann, interprétés par autant de pièces de piano par Moussorgski. Il ne s’agit pas d’une simple illustration. Si quelques tableaux ont été identifiés, pour le reste l’origine précise de l’inspiration du musicien demeure incertaine, tout autant que la nature de l’œuvre picturale. Des esquisses du peintre sont évoquées. Un jardin ? La musique y fait apparaître des figures d’enfants. Un visage ? C’est celui d’un Juif hautain. Cette horloge ? Une sorcière et le projet de la grande pyramide de Kiev, comme un présage …

Le travail de Bob est semblable, en même temps qu’inverse. Chaque tableau est un souvenir dont les contours ne sont jamais figés. L’artiste nous le rappelle par l’illustration littéraire de chaque oeuvre : où s’arrête la réalité, où commence l’imaginaire ? La musique est ici une tentative de reconstitution de chacune des scènes : une correspondance. Jamais exacte, jamais close.

L’exposition est aussi un retour aux sources pour l’artiste charentais, qui étudia la médecine à l’université Paris-Sud, il y a 60 ans…

Amphi Blandin, LPS 510 rue Andre rivière 91405 Orsay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T09:00:00+01:00 – 2023-11-06T11:30:00+01:00

2023-12-08T14:00:00+01:00 – 2023-12-08T16:30:00+01:00

peinture musique

Bob Auber