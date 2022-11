Journée PALM-PhOM Amphi Blandin, LPS Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Journée PALM-PhOM Amphi Blandin, LPS, 2 décembre 2022, Orsay. Journée PALM-PhOM Vendredi 2 décembre, 09h00 Amphi Blandin, LPS La journée PALM-PhOM marquera la transition du LabEx PALM vers la Graduate School de Physique et, pour la recherche, vers l’axe PhOM de la GS. Amphi Blandin, LPS 510 rue Andre rivière 91405 Orsay Campus Urbain de Paris-Saclay Orsay 91400 Essonne Île-de-France 09:30 Introduction de la journée : Philippe MENDELS (Coordinateur)

09:35 Jacques ROBERT (Responsable Thème émergence)

09:40 Christophe NICOLAS (SOLEIL)

10:00 Gianguido BALDINOZZI (Responsable Thème 2)

10:05 Daniel BONAMY (SPEC)

10:30 Pause-café

11:00 Patrick BOUCHON (Responsable Valo PALM)

11:05 Philippe ZEITOUN (LOA)

11:25 Philippe MENDELS (PALM) & Patrick GUENOUN (Responsable axe PhOM de la GS Physique)

12:05 Pierre-Eymeric JANOLIN (Directeur adjoint relations entreprises GS Physique)

12:15 Déjeuner & Session posters

14:35 Chris WESTBROOK (Responsible Thème 1)

14:40 Sylvain SCHWARTZ (ONERA)

15:05 Nathalie WESTBROOK (Responsable Thème Formation)

15:25 Odile STEPHAN (pour Sophie Kazamias, axe formation GS Physique)

15:30 Marino MARSI (Responsable Thème 3) Introduction

15:35 Lou BARREAU (ISMO) et Hugo MARROUX (LIDyL)

16:00 Alain ASPECT, prix Nobel de Physique 2022

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T09:00:00+01:00

2022-12-02T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Amphi Blandin, LPS Adresse 510 rue Andre rivière 91405 Orsay Campus Urbain de Paris-Saclay Ville Orsay lieuville Amphi Blandin, LPS Orsay Departement Essonne

Amphi Blandin, LPS Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Journée PALM-PhOM Amphi Blandin, LPS 2022-12-02 was last modified: by Journée PALM-PhOM Amphi Blandin, LPS Amphi Blandin, LPS 2 décembre 2022 Amphi Blandin LPS Orsay Orsay

Orsay Essonne