Rennes L’accès à la nourriture confessionnelle en détention – Les grandes affaires de la laïcité Amphi 4 – Faculté de droit et de science politique – Université de Rennes Rennes, 7 décembre 2023, Rennes. L’accès à la nourriture confessionnelle en détention – Les grandes affaires de la laïcité Jeudi 7 décembre, 18h00 Amphi 4 – Faculté de droit et de science politique – Université de Rennes S’il appartient à l’administration pénitentiaire de respecter, dans la mesure du possible, les prescriptions alimentaires résultant des convictions religieuses du détenu, lui appartient-il pour autant de garantir à celui-ci l’accès à une nourriture pleinement « confessionnelle » ?

C’est à cette délicate question, posée par un détenu du centre de Saint Quentin Fallavier, que les magistrats de l’ordre administratif ont dû répondre dans une décision du 10 février 2016. Cette conférence débat s’inscrit dans le cadre des journées rennaises de la laïcité 2023.

Douze événements sont proposés au public du 28 novembre au 9 décembre 2023 : conférences, rencontres, expositions, projections de films, débats, visites guidées, concerts… Rejoignez ces temps de partage pour faire vivre la laïcité !

Consulter le programme des journées rennaises de la laïcité

