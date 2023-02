Et si l’effondrement avait déjà eu lieu ? L’incroyable défaite de nos croyances. Amphi 2 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Universite Paris-Saclay Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Et si l’effondrement avait déjà eu lieu ? L’incroyable défaite de nos croyances. Amphi 2 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Universite Paris-Saclay, 10 mars 2023, Sceaux. Et si l’effondrement avait déjà eu lieu ? L’incroyable défaite de nos croyances. Vendredi 10 mars, 17h30 Amphi 2 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Universite Paris-Saclay

Sur inscription Cycle de Conférences :

« Nouveaux champs de recherche en droit de l’environnement »

Et si l’effondrement avait déjà eu lieu ? L’incroyable défaite de nos croyances.

Roland Gori , Professeur émérite de psychopathologie Université Aix-Marseille Amphi 2 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Universite Paris-Saclay 92330 Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T16:30:00+00:00 – 2023-03-10T18:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Amphi 2 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) - Universite Paris-Saclay Adresse 92330 Ville Sceaux lieuville Amphi 2 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) - Universite Paris-Saclay Sceaux Departement Hauts-de-Seine

Amphi 2 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) - Universite Paris-Saclay Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/

Et si l’effondrement avait déjà eu lieu ? L’incroyable défaite de nos croyances. Amphi 2 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Universite Paris-Saclay 2023-03-10 was last modified: by Et si l’effondrement avait déjà eu lieu ? L’incroyable défaite de nos croyances. Amphi 2 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Universite Paris-Saclay Amphi 2 Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) - Universite Paris-Saclay 10 mars 2023 Amphi 2 Faculté Jean Monnet (Droit économie Gestion) - Université paris saclay Sceaux Sceaux

Sceaux Hauts-de-Seine