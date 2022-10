Amoutati dans la Dame de Fer, 13 novembre 2022, .

Amoutati dans la Dame de Fer



2022-11-13 – 2022-11-13

EUR 16 16 « Amoutati la Dame de Fer » troque le manioc qu’elle vend au marché contre mille et un mots d’esprit.



Mère courage africaine, elle élève seule ses quatres filles et rêve de les voir épouser des occidentaux pour sortir enfin de la misère.



Elle explique à ses quatre filles : « On sèche son linge là où le soleil brille, le cacao ne pousse pas à Genève et pourtant là-bas ils sont tous chocolatiers ! ». Sur scène se côtoient une mère africaine traditionnelle autoritaire, un québécois écolo ou encore un français bobo égocentrique… Les personnages sont tous plus vrais et attachants les uns que les autres.



Amoutati nous livre un one-woman show époustouflant à l’humour décapant.

