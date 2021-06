Amours Théâtre du Capitole, 24 novembre 2021-24 novembre 2021, Toulouse.

Amours

Théâtre du Capitole, le mercredi 24 novembre à 20:00

### Concert Bruno Mantovani est l’un des compositeurs français les plus importants de notre époque. S’il est passé maître dans l’écriture orchestrale, la musique de chambre et l’opéra, on ne lui connaissait encore aucune mélodie pour voix et piano. Avec Amours, dédié à ses deux interprètes, il choisit la forme intimiste du cycle et les vers du grand poète de la Renaissance Étienne Jodelle. Pour servir d’écrin à cette création mondiale, le compositeur a souhaité faire entendre son quatuor n° 5, également donné pour la première fois, et l’éclatant quintette avec piano de Schumann. **Catherine Hunold :** Soprano **Quatuor :** Voce **Varduhi Yeritsyan :** Piano _**Robert Schumann :** Quintette avec piano en mi bémol majeur op. 44_ **_Bruno Mantovani_** __**:** Quatuor à cordes n°5 – Amours poèmes d’Etienne Jodelle__ ![]() ### + d’infos [Site du Théâtre du Capitole](https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6021666) ![]() ### Infos pratiques Mercredi 24 novembre à 20h

Tarif unique : 20€

Culture

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T20:00:00 2021-11-24T21:59:00