AMOURS MAUDITES DE L’ÎLE ST-LOUIS VISITE GUIDÉE JARDIN DU PÈRE TEILHARD DE CHARDIN, 14 février 2023 00:00, PARIS.

AMOURS MAUDITES DE L’ÎLE ST-LOUIS VISITE GUIDÉE . De 2023-02-14 à 2023-02-14 14:30. Tarif : 13.0 13.0 euros

;

JARDIN DU PÈRE TEILHARD DE CHARDIN PARIS 75004 . Billet valable à la date indiquée Arrivée 10 minutes avant la visite Gratuit pour les moins de 5 ans Il existe un lieu maudit à Paris. Telle une sirène de la mythologie, l’île Saint-Louis vous attire et ses paysages enchanteurs vous invitent à l’amour. Pourtant, la malédiction veut que sur cette île, des couples ont vécu certaines des plus belles et certaines des plus tragiques histoires d’amour…La plus romantique des visites de Paris est ici, mais attention, c’est de l’amour rock n’roll et pas fleur bleue pour deux sous.INFORMATIONS PRATIQUES• Accès Métro Sully-Morland (Ligne 7)• Gratuit pour les moins de 5 ans..

Votre billet est ici

Billet valable à la date indiquée Arrivée 10 minutes avant la visite Gratuit pour les moins de 5 ans

Il existe un lieu maudit à Paris. Telle une sirène de la mythologie, l’île Saint-Louis vous attire et ses paysages enchanteurs vous invitent à l’amour. Pourtant, la malédiction veut que sur cette île, des couples ont vécu certaines des plus belles et certaines des plus tragiques histoires d’amour…

La plus romantique des visites de Paris est ici, mais attention, c’est de l’amour rock n’roll et pas fleur bleue pour deux sous.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Accès Métro Sully-Morland (Ligne 7)

• Gratuit pour les moins de 5 ans.