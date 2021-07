Paris House Of Flowers Paris Amour’s immersif : Le show Drag où le public est Roi House Of Flowers Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pour ce show unique et original vous serez aux commandes des performances artistiques réalisées par @ Miss Manly B, @Soa Muse et de leurs magnifiques guests : Miss @Anetha black et Miss @Vespi Amour’s immersif : Le show Drag où le public est Roi Le vendredi 9 juillet à 20h30, nous repoussons encore plus les limites du show drag » Amour’s » de la @houseofflowersparis . Pour ce show unique et original vous serez aux commandes des performances artistiques réalisées par @ Miss Manly B, @Soa Muse et de leurs magnifiques guests : Miss @Anetha black et Miss @Vespi Nous vous distribuerons un menu et vous commanderez ce que vous souhaitez voir comme performances, boire, manger… et surtout n’oubliez pas de nous communiquer la cuisson… Chaleur!!! Pour assister à ce show exceptionnel, réserve vite une table avec tes amis, ton amour, ta famille, tes voisins,.. en envoyant un e-mail à houseofflowersparis@gmail.com et en nous indiquant ton nom et le nombre de places que tu souhaites. Nous y répondrons avec plaisir sous 48h en te communiquant toutes les informations pratiques . La House of Flowers, Manly et Rebecca te souhaitent une excellente journée Spectacles -> Autre spectacle House Of Flowers 158 RUE OBERKAMPF Paris 75011

2 : Ménilmontant (128m) 2 : Couronnes (297m)

Contact :HOF PRODUCTION 0614851182 houseofflowersparis@gmail.com https://www.facebook.com/houseofflowersparis 0614851182 houseofflowersparis@gmail.com Spectacles -> Autre spectacle Queer Lgbt;Urbain;Insolite;Les Nuits

2021-07-09

House Of Flowers
158 RUE OBERKAMPF
Paris