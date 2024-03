« Amours chahutées » Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, vendredi 15 mars 2024.

« Amours chahutées » Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des manques d’amour ! Huit comédiens explorent le lien amoureux sous des angles insolites, en 10 tableaux réalistes, cocasses, pathétiques ou touchants 15 – 17 mars Grange de la Ferme Dupire 9/5 € – Abonnements à tarifs dégressifs

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:50:00+01:00

Fin : 2024-03-17T16:30:00+01:00 – 2024-03-17T17:50:00+01:00

tirées de « La Réunification des Deux Corées » de Joël Pommerat par la Baraque Foraine – Mise en scène Henri Salvaire avec Marie Laby, Marjorie Lenain, Catherine Deroo, Anne Mannessier, Denis Lalande, Laurent Moussu, Pascal Giron, Jean-Marie Gimenez , tous habillés par Colette Gru !

Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des manques d’amour ! Huit comédiens vont se succéder pour explorer le lien amoureux sous des angles insolites, en 10 tableaux réalistes, cocasses, pathétiques ou touchants. J.Pommerat nous propose , avec une grande finesse psychologique un bel exercice de déconstruction tonique qui explore les métamorphoses surprenantes et ridicules de l’Amour en milieu difficile, voire hostile !

Relations passagères, couples mariés ou adultères, amants, amis, vont nous faire vivre ce qui nous attache et nous déchire en même temps au travers de situations ordinaires mais ambigües … et la fiction peut alors faire exploser la réalité quotidienne.

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France