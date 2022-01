Amoureux, amoureuses, venez déclarer votre flamme ! Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Musée Toulouse-Lautrec, le samedi 12 février à 15:00

Visite-atelier famille « Création d’une carte romantique en linogravure » Amoureux, amoureuse, venez créer votre carte d’amour unique et personnalisée pour déclarer votre flamme. Julie Eugène vous initiera à la linogravure, technique d’impression permettant la reproduction en plusieurs exemplaires. Inscriptions obligatoires : 0563494870

Tarif : 9€/adul. 3€/enf (à partir de 4 ans)

Visite-Ateliers Famille Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Tarn

2022-02-12T15:00:00 2022-02-12T17:00:00

