La Crèche

Médiathèque La Ronde des Mots, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00 Nombre limité de places

Histoires d’amour pour jeunes oreilles ! Dès 5 ans, des histoires complices racontées à 2 voix et ponctuées d’écoute musicale, à découvrir pour fêter les Nuits de la Lecture. Médiathèque La Ronde des Mots 1 rue des Ecoles 79260 La Crèche La Crèche Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T19:00:00

