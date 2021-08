Bouvesse-Quirieu Bouvesse-Quirieu Bouvesse-Quirieu, Isère Amour Toujours Bouvesse-Quirieu Bouvesse-Quirieu Catégories d’évènement: Bouvesse-Quirieu

Isère

Amour Toujours Bouvesse-Quirieu, 29 août 2021, Bouvesse-Quirieu. Amour Toujours 2021-08-29 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-29 Imagine Quirieu 281 Montée de Quirieu

Bouvesse-Quirieu Isère Bouvesse-Quirieu Roméo et Juliette en 60 minutes. Par la Cie Locus Solus. quirieu@me.com +33 6 89 65 31 75 http://www.quirieu.com/ dernière mise à jour : 2021-07-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouvesse-Quirieu, Isère Autres Lieu Bouvesse-Quirieu Adresse Imagine Quirieu 281 Montée de Quirieu Ville Bouvesse-Quirieu lieuville 45.78617#5.43835