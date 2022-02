« Amour, tendresse, souvenirs » Centre de Russie pour la science et la culture Catégorie d’évènement: Paris

Centre de Russie pour la science et la culture, le jeudi 10 mars à 19:00

**10 mars | 19:00** _Pour la Journée de la Femme (8 mars)._ **Christelle Loury. Concert de printemps « Amour, tendresse, souvenirs »** * La romance de Paris * C’est merveilleux * L’hymne à l’amour * La solitude * Sur les quais du vieux Paris et autres chansons romantiques. Dans la Salle de musique de la MRSC à Paris. [Entrée sur inscription préalable.](https://my.weezevent.com/christelle-loury)

