Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 10 10 Du jazz, une lichette de swing, une goutte de rock, une pointe de salsa, pour un spectacle musical plein d’énergie et d’émotions, avec 20 chanteurs et 3 musiciens sur scène, dirigés par Cyrille Martial. Amour Sublimes et Désastreuses – Le nouveau spectacle musical by FreeSon, à l’amphithéâtre de la Manufacture contact.freeson@gmail.com +33 6 19 98 67 38 https://freesonblog.wordpress.com/ Du jazz, une lichette de swing, une goutte de rock, une pointe de salsa, pour un spectacle musical plein d’énergie et d’émotions, avec 20 chanteurs et 3 musiciens sur scène, dirigés par Cyrille Martial. Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

