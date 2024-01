Amour sans frontière Saint-Maixent-l’École, vendredi 29 mars 2024.

Amour sans frontière Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Une histoire d’amour une violoncelliste polonaise et un pianiste franco-espagnol présentent l’histoire de leur duo. Sur la scène, 2 virtuoses s’installent. D’un côté, un violoncelle, un buste de Chopin et une valise et de l’autre côté du mur, un piano à queue, un vélo et un saucisson.

Tout public dès 6 ans

Sur inscription

Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 18:00:00

fin : 2024-03-29



