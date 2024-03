AMOUR, PIROUETTES ET CACAHUÈTES Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz, samedi 23 mars 2024.

Vous voulez changer vos habitudes ? Vous aimez rire et vous avez envie de passer une soirée à faire autre chose qu’aller au cinéma ou rester devant la télévision ? Pourquoi pas aller au théâtre à Chaumes-en-Retz ?

Les compagnons de la Blanche vous invitent à découvrir leur dernière pièce; « Amour,

L’histoire

« Amour, Pirouette et Cacahuètes » est comédie qui met en scène est un minable mafioso sicilien qui s’imagine être à la tête d’un empire alors qu’il ne vit que de piètres expédients. Très amoureux de sa femme Amandina qui le domine, il a toutes les peines du monde à s’imposer dans sa propre famille et ne peut compter sur son fils Luigi, crétin notoire, pour assurer sa succession et faire prospérer la mafia familiale. Quant à Fiorella, sa fille adorée qu’il croyait jalousement garder près de lui, elle s’est entichée d’un homme de la ville et doit le présenter à ses parents. Mais pour entrer dans la famille Garousi, il ne suffit pas d’avoir fait des études supérieures, encore faut-il savoir voler et extorquer tout ce qui est extorquable . Et ce gars de la ville en est-il capable ? Et si oui, pourquoi ne pas envisager une association qui rendrait Georgio Garousi, le plus heureux des hommes ».

Pratique

Comédie proposée par Jean-Claude MARTINEAU et les compagnons de la Blanche

Réservation par téléphone ou SMS au 07 82 45 80 80

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23 21:00:00

Arthon-en-Retz Allée du Théâtre

Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact.ecvl@chaumesenretz.fr

