Amour h. Gaël Rougegrez KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement, vendredi 22 mars 2024.

Amour h. Gaël Rougegrez KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

KLAP Maison pour la danse vous donne rendez-vous pour « Amour h. Gaël Rougegrez » vendredi 22 mars.

Pourquoi, dans les contes pour enfants, les princesses attendent-elles toujours d’être délivrées et épousées par un chevalier ? Vestiges du modèle patriarcal, les récits de Charles Perrault ou des frères Grimm deviennent aujourd’hui à leur tour de nouveaux terrains de déconstruction, de subversion et de réinvention. Fatiguée de ces histoires de princesses en détresse et nourrie de questionnements féministes, Mélissa Guex s’attaque au cliché de la belle captive en attente de son prince. Et si ce dernier n’était jamais arrivé ?



En un solo trash punk, performance saisissante jouant de grotesque, la danseuse et chorégraphe se réapproprie la figure de Raiponce, imaginant une princesse chauve, usée par la solitude et l’attente dans les bas-fonds du château.



Concept et chorégraphie Mélissa Guex, en collaboration avec l’équipe artistique

Interprète Mélissa Guex

Création sonore Charlotte Vuissoz

Création lumière Justine Bouillet

Scénographie et costume Lucie Meyer

Accompagnement dramaturgique Selina Beghetto



Tout public, à partir de 12 ans

Durée 45 minutes 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Amour h. Gaël Rougegrez Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-13 par Ville de Marseille