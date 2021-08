Saint-Jean Espace Palumbo Haute-Garonne, Saint-Jean Amour gloire et télé Espace Palumbo Saint-Jean Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Palumbo, le vendredi 24 septembre à 21:00

Pour financer leur mariage, Emma et Sébastien se laissent embarquer dans une nouvelle émission de télé-réalité. Jean Christophe Klassman, animateur mondain de l’émission, débarque chez eux. La production et la France entière entrent alors dans l’intimité du couple. Comment Emma et Sébastien vont-ils vivre cette expérience ? Le Mariage de rêve promis par l’émission tournera-t-il au cauchemar ? Laissez vous embarquer dans une aventure ou folie, showbizz et téléréalité s’entremêlent. Une comédie de : Pauline Joquel et Mathieu Hautot Distribution : Thomas Perrin, Pauline Joquel et Mathieu Hautot Saint-Jean Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne

2021-09-24T21:00:00 2021-09-24T22:30:00

