Amour et Mars

Ribeauville

Amour et Mars, 25 juin 2023, Ribeauvillé

2023-06-25 18:00:00

Haut-Rhin L’Ensemble Thélème propose de découvrir « Amour et Mars » un concert mettant en valeur les liens entre deux compositeurs majeurs de la Renaissance : Clément Janequin et Claude Le Jeune. Aubade apéritive à 11h30.

Aubade apéritive à 11h30.

Répétition ouverte à 15h.

