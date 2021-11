Saint-Symphorien-des-Bruyères École primaire Saint-Symphorien-des-Bruyères Orne, Saint-Symphorien-des-Bruyères Amour et alimentation, escape game virtuel École primaire Saint-Symphorien-des-Bruyères Saint-Symphorien-des-Bruyères Catégories d’évènement: Orne

L’école propose un escape game virtuel (en raison de la pandémie et du protocole sanitaire). Le thème cette année sera « amour et alimentation ». Il s’agit d’un escape game durant lequel les participants devront chercher, lire, réfléchir, raisonner en famille tout en s’amusant afin de trouver le code pour sortir. Afin de rendre cet escape game plus vivant, les participants devront régulièrement contacter les enseignantes afin d’obtenir des mots de passe ou des indices. Des défis seront proposés aux participants tout au long de la soirée et une visioconférence sera organisée en fin de soirée afin de réunir tous les participants et féliciter les familles les plus rapides lors de l’escape game.

Avoir une connexion internet et un ordinateur (ou une tablette) ainsi qu’un téléphone

