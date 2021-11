Saint-Martin-d'Écublei École publique de Saint-Martin-d'Écublei Orne, Saint-Martin-d'Écublei Amour et alimentation École publique de Saint-Martin-d’Écublei Saint-Martin-d'Écublei Catégories d’évènement: Orne

Saint-Martin-d'Écublei

Amour et alimentation École publique de Saint-Martin-d’Écublei, 21 janvier 2022, Saint-Martin-d'Écublei. Amour et alimentation

École publique de Saint-Martin-d’Écublei, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00 Nombre de places limité

Escape game sur le thème de l’amour et de l’alimentation École publique de Saint-Martin-d’Écublei Rue des Coquelicots 61300 Saint-Martin-d’Écublei Saint-Martin-d’Écublei Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Martin-d'Écublei Autres Lieu École publique de Saint-Martin-d'Écublei Adresse Rue des Coquelicots 61300 Saint-Martin-d'Écublei Ville Saint-Martin-d'Écublei lieuville École publique de Saint-Martin-d'Écublei Saint-Martin-d'Écublei