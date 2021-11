Combs-la-Ville Lycée des métiers Jacques Prévert Combs-la-Ville, Seine-et-Marne Amour, écriture et slam Lycée des métiers Jacques Prévert Combs-la-Ville Catégories d’évènement: Combs-la-Ville

du jeudi 20 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022 à Lycée des métiers Jacques Prévert

Les élèves seront en ateliers d’écriture pour parler de l’amour sous toutes ses formes : celui qui transporte, celui qui blesse, l’amour fou, celui qu’on a pour sa famille et ses amis, celui qui nous tue, l’amour caché, celui qu’on hurle à haute voix. Le but sera d’écrire et de lire à haute voix les poèmes/slam.

ateliers en classe entière ou demie classe.

Atelier d’écriture au CDI Lycée des métiers Jacques Prévert 7 avenue Jean Jaurès 77380 Combs-la-Ville Combs-la-Ville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T08:30:00 2022-01-20T16:30:00;2022-01-21T08:30:00 2022-01-21T16:30:00

