Amour de l’excès, excès de l’amour Centre culturel Bellegarde, 14 juin 2021-14 juin 2021, Toulouse.

Amour de l’excès, excès de l’amour

Centre culturel Bellegarde, le lundi 14 juin à 19:00

L’être amoureux ne se pense valoir bien souvent que par l’existence de son objet d’amour idéalisé qui peut l’amener au plus grand bonheur ou… au plus grande souffrance. Le mot grec pathein, a donné « passion » mais également « pâtir » et « pathologie ». Le sentiment amoureux, comme celui de la foule et de l’hypnose, comporte un abandon du Moi à l’être aimé « absolument comparable, dit Freud, à l’abandon à une idée abstraite », ce qui ouvre la voie aux liens avec les passions intellectuelles offertes par les sublimations mais également aux comportements d’addiction, le mot « addiction » désignant bien souvent en anglais le mot « passion »… Ce sont ces facettes de la relation passionnelle amoureuse, avec ses excès, son emprise et sa déréliction, que nous examinerons. **Avec Gérard Pirlot**, professeur émérite de psychopathologie psychanalytique à l’Université Jean-Jaurès, psychanalyste membre de la Société psychanalytique de Paris, ancien Psychiatre des Hôpitaux, ancien directeur du Laboratoire LCPI Université Toulouse II ⇒ Dans le cadre de la programmation associée à l’exposition [_De l’Amour_](https://www.quaidessavoirs.fr/de_lamour) présentée au Quai des Savoirs **Centre culturel Bellegarde** **Toulouse** **Lundi 14 juin à 19h** Crédit : Mohamed Nohassi | Unsplash

Gratuit

Rencontre avec Gérard Pirlot autour des différents facettes de la relation passionnelle amoureuse, avec ses excès, son emprise et sa déréliction

Centre culturel Bellegarde 17 rue bellegarde, toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-14T19:00:00 2021-06-14T20:00:00