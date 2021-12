Amour, crise et littérature Le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, 22 janvier 2022, Paris.

Le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

**Amour, crise et littérature** ——————————- Débat et lectures à l’occasion de la publication du livre _**La Chambre d’Echo – Impromptu autour du lien qu’entretiennent littérature et crise**_ par les Éditions du Croquant en 2021. Un petit recueil qui fait entendre les voix d’auteurs réunis en 2020 au plus fort de la crise par le **Prix Alain Spiess du 2ème roman** pour débattre de la relation singulière que la pandémie, ou toute autre crise, peut entretenir avec la littérature. Chacun installé à un bout de la France devant son ordinateur tentait, comme tout le monde, de comprendre comment cette nouvelle crise s’inscrivait dans sa vie, la perturbait ou non, la sublimait ou la torturait. C’est à leurs interrogations, aux révélations que les confinements en particulier ont permis, que nous devons ce livre qui les réunit. Ce miroir un peu grossissant que propose la littérature sera tendu aux lecteurs/public de cette soirée, en espérant qu’ils s’y reconnaîtront, que cela éclairera ce qu’ils ressentent confusément, car la littérature se veut universelle, elle est là pour donner à voir le monde et l’illuminer. Débat avec les auteur.e.s **François Emmanuel, Christine Guinard, Dorian Astor, Lola Gruber**, accompagnés par le comédien **Jean Luc Vincent** pour la lecture d’extraits de leurs textes et des textes écrits pour le livre par **Geneviève Damas** et **Guillaume Poix.** Un événement organisé en partenariat par **les Éditions du Croquant**, **l’Association des amis d’Alain Spiess** et **le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris**.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris 46 rue Quincampoix 75004 Paris Paris Quartier Saint-Merri



