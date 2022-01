AMOUR Bérengère Krief Le Colisée, 18 mars 2022, Roubaix.

AMOUR Bérengère Krief

Le Colisée, le vendredi 18 mars à 20:30

Imaginez un instant que résonne un savoureux cocktail musical imprégné de Nicole Croisille, Dalida et Aya Nakamura en guise d’ambiance musicale. Ajoutez à cela une mise en scène juste équilibrée entre douceur et acidité. Voilà le nouveau seule-en-scène de Bérengère Krief qui se déguste sans modération. La comédienne se révèle pour la première fois et revient sur son statut de femme forte et fragile. Avec sincérité, mordant et autodérision, elle incarne des personnages hauts en couleurs et se livre sur ses amours, ses échecs, sa reconstruction. Cet équilibre amoureux, si précaire, qui fait passer des papillons à la prise de tête, prend tout son sens avec le numéro de cerceau aérien que la jeune femme pratique avec plaisir à chaque représentation. On le sait à présent, l’humoriste prend sa liberté, bien plus qu’elle ne la revendique.

De 22 à 35 €

Sempiternel sujet que l’Amour ?! Non ! Il fascine encore et reste le sujet préféré de cette artiste talentueuse et juste.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix Ouest Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T21:50:00