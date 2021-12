Colmar Musée d'histoire naturelle et d'ethnographie Colmar, Haut-Rhin Amour, amour… Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Lecture de textes d’auteurs (philosophes, poètes et dramaturges avec saynètes) par des comédiens de la Compagnie de Théâtre Tout Terrain (TTT) dirigée par Patrice Verdeil. Extraits de _Cyrano de Bergerac_ et de _Phédre_ de Racine. Accès gratuit après inscriptions préalables. Nombre limité de 20 participants par circuit : [[contact@museumcolmar.org](mailto:contact@museumcolmar.org)](mailto:contact@museumcolmar.org) ou [[communication@museumcolmar.org](mailto:communication@museumcolmar.org)](mailto:communication@museumcolmar.org) ou 03 89 23 84 15.

Nombre limité à 20 participants par manifestation

Les comédiens de la Compagnie de Théâtre Tout Terrain vous invitent à célébrer l’amour avec des lectures et saynètes autour de textes d’auteurs, philosophes, poètes et dramaturges. Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie 11 rue Turenne Colmar 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

