Amour Amour Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Amour Amour Médiathèque Les Etoiles, 25 février 2022, Villenave-d'Ornon. Amour Amour

du vendredi 25 février au samedi 26 février à Médiathèque Les Etoiles

La médiathèque les Etoiles vous propose deux animations autour du thème de l’amour avec la Compagnie Entresols. ————————————————————————————————————— ### Un récit dansé, avec mise en scène et scénographie, autour d’un répertoire de chansons d’amour (Charles Trenet, Yves Montant, Juliette Gréco…). Campé à l’intérieur d’une sorte de « Cabaret végétal », ce voyage singulier multiplie références et clins d’œil : cinéma muet, cartoon, music hall… **Programme** * **Vendredi 25 de 15 h à 17 h : atelier parents-enfants autour de la danse.** A partir de 6 ans Gratuit sur réservation au 05 40 08 80 85 * **Samedi 26 février à 10 h 30 et 11 h 30 : récital dansé.** 0-6 ans Gratuit sur réservation au 05 57 96 56 40.

Gratuit sur réservation

Par la Compagnie Entresols Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T15:00:00 2022-02-25T17:00:00;2022-02-26T10:30:00 2022-02-26T11:00:00;2022-02-26T11:30:00 2022-02-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Médiathèque Les Etoiles Adresse 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Amour Amour Médiathèque Les Etoiles 2022-02-25 was last modified: by Amour Amour Médiathèque Les Etoiles Médiathèque Les Etoiles 25 février 2022 Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde